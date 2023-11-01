Гранты за создание образа Москвы в кино получили 9 фильмов

Девять фильмов получили гранты за создание образа Москвы.
Об этом сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, передает
ТАСС.
По словам руководителя, максимальное вознаграждение составило 15 млн рублей.
«Каждый год мы даем до 12 таких грантов, в этом году их получили 9 проектов. Суммы грантов разные, они зависят от хронометража показа узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме, но в любом случае для производителей это большая мотивация. В этом году максимальный грант в размере 15 млн рублей получили сразу две комедии: "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" Михаила Полякова и "Елки-иголки" Александра Баршака», — рассказала Наталья Мокрицкая.
Гендиректор «Москино» рассказала, что фильм «Клипмейкеры» Григория Константинопольского получил грант в 10 млн рублей, по 5 млн рублей получили картины «Рядом», «Волшебники», сериалы «Тверская», «Серебряный волк», «Мажор. Сезон 4». Короткометражная лента «Анна» Николая Коваленко получила грант в размере 450 тысяч рублей.
Общая сумма грантов за создание образа Москвы в кино составила в 2023 году свыше 65,4 млн рублей.
Отмечается, что с 1 января по 31 марта 2023 года на финансовую поддержку от кинопроизводителей поступило 13 заявок.
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