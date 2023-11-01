В Греции найден фрагмент стелы с изображением Аякса

В Греции в здании, возраст которого составляет 1800 лет, обнаружено изображение героя Троянской войны Аякса, передает Live Science.



Артефакт найден в ходе раскопок в затопленном городе-государстве Саламис на крупнейшем из Саронических островов — Саламине.



Специалисты изучают побережье уже несколько лет. В ходе работ была найдена древняя дамба, обнаружен крытый переход над древней площадью.



На раскопках фундамента этого сооружения специалисты обнаружили пробки от амфор, монеты, фрагменты изделий из мрамора, а также верхнюю часть мраморной стелы IV века до нашей эры с изображением мужчины с бородой.



Исследователи установили, что на стеле изображен Аякс, один из героев Троянской войны. Герой был уроженцем Саламиса и очень почитался местными жителями.









Фото: Christina Marabea/The Hellenic Ministry of Culture