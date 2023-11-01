Start анонсировал документальный сериал «Российский хоккей»

Онлайн-кинотеатр Start анонсировал выход документального сериала «Российский хоккей».



Проект выйдет на платформе до конца года.



Документальный сериал «Российский хоккей» будет включать четыре серии, его производством занимается продюсерское агентство Bokovfactory при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).



В съемках проекта принимали участие хоккеисты Игорь Ларионов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Алексей Морозов, Павел Дацюк, Алексей Касатонов и другие.









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