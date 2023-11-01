Более 200 мероприятий проведут подмосковные библиотеки в рамках «Ночи искусств»

01.11.2023

Более 200 мероприятий проведут подмосковные библиотеки в рамках «Ночи искусств»
В Подмосковье в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» библиотеки проведут более 200 мероприятий, передает министерство культуры и туризма региона.

В этом году «Ночь искусств» проходит под девизом «Россия объединяет».

Отмечается, что библиотеки региона подготовили познавательные программы, интерактивные игры, просветительские выставки.

Кроме того, в рамках акции пройдут мастер-классы, викторины, концерты, театрализованные представления.

Анонсы мероприятий «Ночи искусств» доступны на портале «Культура.РФ».