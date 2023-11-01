В 2026 году в Улан-Удэ построят Национальный музей Бурятии

01.11.2023
В Улан-Удэ в 2026 году построят Национальный музей Бурятии.
Соответствующее соглашение заключено с министерством культуры Бурятии, передает
ТАСС.
Документ подписали министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева и гендиректор УК «Инфратех концессии» Андрей Кузнецов.
«Национальный музей Республики Бурятия будет построен в Советском районе Улан-Удэ в 2026 году», — говорится в сообщении.
Строительство музея предусмотрено долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации на период до 2030 года.
На строительство объекта будет направлено 3,7 млрд рублей. Общая площадь строения составит 14,8 тыс. кв. м. Здание будет представлять собой четыре лепестка, объединенных вокруг ядра.
«В главном блоке здания будут расположены вестибюль, выставочное пространство, конференц-зал и визит-центр, экскурсионное бюро, галерея, кафе, технические и другие помещения. Также в музее появится детский центр с отдельным входом и вестибюлем, помещения кружков с выставочным пространством, летняя терраса и библиотека. В других блоках-"лепестках" музея будут расположены фотолаборатория, хранилище меха, ткани, предметов быта, хранилище реставрационных мастерских, фонд редких книг археологии, зоологии, палеонтологии и ботаники», — рассказали в компании «Инфратех концессии».
Фото: пресс-служба Министерства культуры Бурятии