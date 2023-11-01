В Стамбуле отреставрируют мечеть Айя-София

Турецкие власти планируют отреставрировать бывший патриарший православный собор, мечеть Айя-София в Стамбуле, передает агентство «Анадолу».



По словам члена научного совета, созданного для реставрации, архитектора Исхана Сары, в ближайшее время будут готовы планы, виды и разрезы.



«Фактическая комплексная реставрация начнется сразу после завершения данных работ», — сказал архитектор.



По словам специалиста, для этих работ был создан «цифровой двойник» мечети. По каждой из деталей Айя-Софии будут проводиться отдельные консультации.



Известно, что власти уже объявили тендер на проведение работ.









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