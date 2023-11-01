В Москве в 2024 году завершат ремонт кинотеатров «Юность» и «Звезда»

01.11.2023

В Москве в 2024 году завершат ремонт кинотеатров «Юность» и «Звезда»
Ремонт кинотеатров «Юность» и «Звезда» в Москве планируют завершить в 2024 году.

Об этом сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, передает ТАСС.

«"Звезда" — это старый московский кинотеатр, расположенный в жилом доме на улице Земляной Вал. <...> В следующем году "Звезде" исполнится 70 лет, и я надеюсь, что к этой круглой дате он откроется. Кинотеатр "Юность" тоже планируем открыть в следующем году, это один из старейших и любимых московских кинотеатров», — приводит агентство слова Мокрицкой.

Руководитель отметила, что здание кинотеатра «Юность», расположенное в районе метро «Октябрьское поле», полностью обновят и оснастят новым оборудованием.

Кроме того, в настоящее время завершается ремонт в кинобиблиотеке имени Василия Андреевича Жуковского в Лялином переулке. В ней будет работать также лекторий и кинотеатр с одним залом.


Фото: Pixabay.com