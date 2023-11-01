В Бельгии на 101-м году жизни скончалась племянница Ивана Бунина

01.11.2023
Писательница Татьяна Муромцева, являвшаяся племянницей писателя Ивана Бунина, скончалась во вторник в Бельгии.
Татьяна Муромцева умерла в католическом пансионе во Фруаене недалеко от города Турне на 101-м году жизни, передает
ТАСС со ссылкой на главу русской миссии во французской культурной ассоциации La Renaissance Francaise («Французский Ренессанс») Зою Арриньон.
По словам Арриньон, в сентябре Татьяна Муромцева встретила свой 100-летний юбилей. Глава русской миссии напомнила, что Муромцева была племянницей Ивана Бунина и внучкой первого председателя Государственной думы Российской империи Сергея Муромцева.
В 2012 году вышла книга Муромцевой «В поисках моей России», многие страницы которой посвящены матери Наталии Муромцевой-Саарбековой.
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