Бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер на 62-м году жизни

Бас-гитарист российской группы «Браво» Сергей Лапин ушел из жизни. Об этом говорится в публикации официального сообщества коллектива в соцсети «ВКонтакте».





Музыкант скончался в возрасте 61 года. Родился Сергей Лапин 28 марта в 1962-м. Бас-гитарист группы участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу «Браво!» (1988), а также «Стиляги из Москвы» (1990).





«Сергей пришел в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы», — говорится в сообщении.





Участники «Браво» выразили соболезнования семье и близким Лапина.





Напомним, группа была основана 18 марта 1984 года. В этот день в столичном Доме культуры «Мосэнерготехпром» прошел концерт «Браво».









Фото: Pixabay.com