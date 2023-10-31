Умер грузинский актер Тенгиз Арчвадзе

Знаменитый советский грузинский актер Тенгиз Арчвадзе ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом рассказали в пресс-службе его театра.





Арчвадзе был актером театра, кино и телевидения. Артист являлся лауреатом Государственной премии СССР 1981 года. Удостоился звания заслуженного и народного артиста Грузинской ССР в 1967-м и 1979-м.





Будущий актер родился в Тбилиси 3 августа 1932 года. В 1955-м выпустился из Тбилисского театрального института имени Руставели. В следующем году стал актером Академического театра имени Марджанишвили.





В его кинокарьере более 50 проектов. Так, Арчвадзе исполнил главную роль в «Законе гор». Снялся в фильмах «26 бакинских комиссаров», «Встреча в горах» «Под одним небом» и многих других.





Коллеги артиста в театре отметили, что глубоко опечалены смертью актера. Авторы некролога выразили соболезнования семье, родным и его коллегам.









Фото: YouTube