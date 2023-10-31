Покинувший Россию Бурковский сыграет в спектакле на Бродвее

Актер Андрей Бурковский, который покинул Россию и переехал в США, сыграет в спектакле «Наш класс» на Бродвее. Об этом артист сообщил в соцсетях.





Премьера постановки запланирована на 12 января — 4 февраля. Спектакль покажут для зрителей в зале на 205 мест. Это меньше, чем на Малой сцене в МХТ имени Чехова, где до переезда работал артист.





Автором пьесы «Наш класс» является польский драматург Тадеуш Слободзянек. Стоит отметить, что в Москве одноименный спектакль в постановке Натальи Ковалевой идет не первый год.





Действие разворачивается накануне Второй мировой. События, которые описываются в пьесе, действительно происходили в польском городке Едвабне. Здесь был еврейский погром, который унес жизни 1600 человек.





«Шокирующий антисемитизм изменил их жизнь навсегда», — говорится в анонсе к бродвейской постановке.





Бурковский исполнит роль Менахема, которому удалось выжить. В герое поселилась жажда мести. Режиссером спектакля выступил Игорь Голяк, ученик Сергея Женовача. Ранее он организовал в Бостоне актерскую школу.









Фото: YouTube



