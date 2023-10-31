Гала-концерт финалистов конкурса «Нас 20 миллионов» состоится 3 ноября

Финалисты Всероссийского детского конкурса творчества «Нас 20 миллионов» для обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны РФ выступят на гала-концерте в Краснознаменном зале Центрального дома Российской армии имени Фрунзе. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда культуры.





Концерт состоится 3 ноября в 13:00. Впервые конкурс «Нас 20 миллионов» прошел в 2008 году. С тех пор в нем приняли участие более 30 тысяч человек со всех регионов России. Дети показывали свои таланты в исполнительском мастерстве, вокале, хореографии, изобразительном искусстве. Название фестиваля происходит от количества детей в возрасте от шести до 17 лет, которые проживают в РФ.





«В этом году Всероссийский детский конкурс творчества «Нас 20 миллионов» пройдет в 15-й раз, солидный возраст», — отметила гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина.





По ее словам, конкурс стремительно развивается и с каждым новым витком становится амбициознее и масштабнее. Появляются новые направления, растет число участников, расширяется география проекта.





В программу войдут произведения русских и зарубежных композиторов, авторские композиции и танцевальные номера, а также церемония награждения победителей и выставка творческих работ финалистов. Участниками концерта также будут российский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер Сергей Ревтов и победитель телепроекта «Новая звезда» Тимур Томаев.









Фото: Пресс-служба Российского фонда культуры