В Сети состоялась премьера документального сериала о памятниках Донбасса

Премьера документального сериала «Русское наследие. Возвращение домой» состоялась в Сети. Об этом сообщила пресс-служба АНО «ИРИ».





В Институте развития интернета сообщили о выходе документального сериала о памятниках Донбасса. Цикл из 10 серий познакомит зрителей со сложной судьбой памятников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект расскажет о самых ценных объектах исторической застройки новых регионов, значительная часть которой была уничтожена в «украинский период».





«Линия гражданского общества, спасшего от уничтожения десятки памятников, в документальном сериале — одна из центральных», — привели в пресс-службе слова председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артема Демидова.





Героями проекта стали общественники, краеведы и волонтеры, которые даже в условиях обстрелов со стороны ВСУ делали все для сохранения объектов культурного наследия. Создателем проекта выступает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры при поддержке АНО «ИРИ». Все серии будут доступны в социальных сетях.









Фото: Пресс-служба АНО «ИРИ»