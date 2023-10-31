Произведения классиков прозвучали на «Русских чтениях» в Нижнем Новгороде

Произведения классиков литературы прозвучали в рамках проекта «Русские чтения» в Нижнем Новгороде. Артисты прочли их на сцене нижегородских Пакгаузов.





Руководитель проекта Мария Гусарова отметила, что Нижний Новгород является колыбелью Дня народного единства, а чтения посвящены этому празднику.





«...Нашему объединению, нашим ценностям, нашим традициям и нашей культуре, которая объединила все народы нашей прекрасной страны», — добавила она.





По данным ТАСС , в Нижний Новгород пригласили известных артистов. Так, на «Русских чтениях» выступили заслуженный артист России Александр Олешко, актер театра и кино Антон Шпагин, актриса Ксения Алферова, Анет Сай и другие. Знаменитости исполнили произведения Максима Горького, Михаила Шолохова, Аркадия Гайдара, Сергея Рахманинова.





Самой юной участницей фестиваля стала 13-летняя Карина Каграманян. По ее словам, проект прививает любовь к литературе, которая имеет огромную ценность в развитии человека, его речи, воображения, креативности и мышления.









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