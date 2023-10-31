Национальный музей Южной Осетии удостоился ордена Почета к 100-летнему юбилею

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев в связи с 100-летним юбилеем Национального музея республики вручил орден Почета его директору Мерабу Зассееву. Награждение состоялось на торжественном собрании.





В рамках церемонии Гаглоев назвал Национальный музей Южной Осетии одним из наиболее значимых культурно-образовательных и научных центров республики, настоящей сокровищницей ценных экспонатов и местом духовного обогащения.





«Музей служит важному и благородному делу патриотического, духовного и культурного просвещения», — отметил глава республики на торжественном собрании.





Мероприятие прошло в зале Юго-Осетинского госдрамтеатра в Цхинвале. Президент республики выразил благодарность ветеранам, которые стояли у истоков создания музея, а также сотрудникам, приобщившим к культурным ценностям не одно поколение.









Фото: YouTube