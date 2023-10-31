Лауреатов всероссийской премии «Органист года» определят в Калининграде

Вручение всероссийской премии «Органист года – 2023» пройдет в Калининграде. Церемония состоится 5 ноября в Кафедральном соборе на острове Канта.





В шорт-лист премии этого года попали восемь музыкантов, поделилась с ТАСС пресс-секретарь собора Яна Лутченко. Речь идет о Рубине Абдуллине, заведующем кафедрой органа и клавесина Московской консерватории, Дмитрии Ушакове, штатном органисте Томской филармонии, Аиде Глуховой, студентке Санкт-Петербургской консерватории, Вячеславе Золотовском из Нижнего Новгорода, Владимире Невдахе, доценте Белорусской академии музыки, Дмитрии Дианове и Святославе Паршакове из Москвы, Всеволоде Захарченко, студенте Казанской консерватории.





Жюри в рамках торжественной церемонии в Кафедральном соборе назовет лауреатов в номинациях «Персона», «Дебют», «За вклад в профессию» и «За самую оригинальную и концептуальную концертную программу». Также предусматриваются специальные призы. Решение об их присуждении будет принято на основании предложений художественно-экспертного совета, который сформирован Фондом развития творческих инициатив.









Фото: Pixabay.com