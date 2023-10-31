Актриса театра и кино Марина Москаленко умерла на 64-м году жизни

Советская и российская актриса Марина Москаленко скончалась в 63 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Театра кукол имени Сергея Образцова.





Представители учреждения сообщили, что актриса скончалась от остановки сердца в ночь на 31 октября.





Марина Москаленко посвятила более 20 лет работе в Театре Образцова. Отмечается, что многогранность ее творческой личности раскрылась как в таланте преподавателя, так и в таланте актрисы.





«Коллектив ГАЦТК выражает глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и студентам Марины Валерьевны Москаленко. Светлая память о настоящей Актрисе навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении на сайте театра.





Коллеги назвали Москаленко доброжелательным и надежным партнером с острой наблюдательностью педагога; легким, общительным человеком с душой нараспашку. Также актриса была матерью, воспитавшей сына и дочь.





Напомним, актриса дебютировала в кино в 1980-х. Первой картиной стал фильм «Счастливая, Женька!». Затем Москаленко снялась в лентах «Шура и Просвирняк», «Другая жизнь», «Маршрут» и других.









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