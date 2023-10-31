Завершились съемки отечественной комедии «Семь дней, семь ночей»

Съемки новой отечественной комедии «Семь дней, семь ночей» подошли к концу. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.





Фильм знакомит зрителя с доброй историей о любви, дружбе и семье, которая в непростое время оказывается на свадьбе длиной в неделю. Героям предстоит пройти собственные испытания. Препятствия помогут персонажам понять, что в этой жизни самое ценное и важное, отметили в пресс-службе.





Главные роли исполнили Зоя Бербер, Сергей Марин, Арман Навасардян и другие. Фильм является совместным проектом «Кинокомпании братьев Андреасян», «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатра Start. Режиссером-постановщиком выступил Айк Кбеян.





«Для меня это фильм о любви, прощении, потери, о том, что иногда мы так долго ищем то, что все время было рядом», — поделился Сергей Марин.





По словам Зои Бербер, фильм покажет очень интересную армянскую традицию, которой создателям захотелось поделиться со зрителем. «Семь дней, семь ночей» актриса охарактеризовала как красивое кино со сказочными видами.









Фото: Пресс-служба Start