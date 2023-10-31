Фестиваль новой музыки «Звуковые пути» состоится в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоится XXXIV фестиваль новой музыки «Звуковые пути». Об этом сообщили его организаторы.





Старейший фестиваль новой музыки начнется 17 ноября. Мероприятие посвящено двум крупным датам. Одна из них – 100-летие со дня рождения венгерского композитора Дьёрдя Лигети. Вторая – 130-летие пионера микрохроматики Ивана Вышнеградского. Впервые в России музыканты исполнят камерные сочинения композитора и премьерные произведения-посвящения от современных авторов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Программа будет состоять из концертной, мультимедийной и образовательной частей. Мероприятия пройдут на трех ключевых петербургских площадках: в Малом зале филармонии, Екатерининском собрании и на Новой сцене Александринского театра. «Звуковые пути» являются старейшим форумом современной академической музыки в России. Фестиваль был основан в 1989 году композитором, профессором Александром Радвиловичем. В 2023-м основатель решил передать художественное руководство композитору и директору Петербургского МолОт-ансамбля Артуру Зобнину.









Фото: Пресс-служба фестиваля «Звуковые пути»