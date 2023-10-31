Майкл Джексон стал самой высокооплачиваемой умершей знаменитостью Forbes

Майкл Джексон стал первым в списке самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте журнала.





Авторы издания составили список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Так, за последний год общая сумма доходов 13 из них сократилась на 70% в сравнении с прошлогодней статистикой и составила 470 миллионов долларов. Резкое снижение доходов можно объяснить падением продаж музыкальных каталогов. Однако некоторые ушедшие из жизни звезды увеличили свое состояние за счет продажи интеллектуальной собственности.





Майкл Джексон за минувший год заработал 115 миллионов долларов. Второе место занял Элвис Пресли. Музыкант заработал за этот же период 100 миллионов долларов. Третье место досталось одному из основателей и клавишнику The Doors Рэю Манзареку. Его состояние выросло за год на 45 миллионов долларов. На последних местах оказались гитарист The Beatles Джордж Харрисон, гольфист Арнольд Палмер и Мэрилин Монро.









Фото: YouTube