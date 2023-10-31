Произведения тувинских композиторов появились на онлайн-площадках России и мира

Записи Красноярского академического симфонического оркестра вышли на 57 стриминговых площадках России и мира 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской филармонии.





Коллектив оркестра под управлением Михаила Мосенкова записал сборник произведений композиторов Тувы. Речь идет о Хуреш-ооле Дамба и Ростиславе Кенденбиле. Для пользователей Сети стали доступны семь произведений тувинских авторов XX века: Симфоническая поэма «Моя Тува», Концерт для флейты с оркестром и Симфоническая сюита №1, часть I «Прелюдия», Сюита «Колхозная», часть III «Чавыдак», Увертюра к опере «Чечен и Белекмаа», финал сюиты «Танцевальная» и Симфоническая сюита «Песни без слов».





«Я очень рад, что с творчеством двух выдающихся тувинских композиторов познакомится большое количество слушателей», — поделился дирижер Михаил Мосенков.





В пресс-службе филармонии отметили, что записью занимался звукорежиссер Государственного академического Мариинского театра Илья Петров. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 100-летнему юбилею со дня рождения Ростислава Кенденбиля и 80-летнему юбилею Хуреш-оола Дамба.









Фото: Пресс-служба Красноярской филармонии