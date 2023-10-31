Ольга Любимова анонсировала открытие выставки-форума «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» откроется в День народного единства на ВДНХ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.





В ближайшую субботу, 4 ноября, состоится открытие выставки-форума «Россия». Министр отметила, что в рамках мероприятия расскажут о важных достижениях культурной жизни страны за последние годы. Это грандиозное событие ждали с нетерпением, добавила Ольга Любимова. Организаторы постарались подготовить насыщенную программу, которая будет интересна каждому.





С 4 ноября по 12 апреля в павильонах «Наша культура», «Музей кино», «Музей Востока», «Книги», «Атом», «Россия – моя история» и «Дом культуры» для всех гостей пройдут выставки, лекции, встречи с известными деятелями, мастер-классы, публичные дискуссии и мероприятия всероссийского проекта «Культура для школьников», написала министр в Telegram-канале





В день открытия состоится театрализованный концерт «Книга народной мудрости» с участием студентов творческих вузов и народной артистки России Ларисы Долиной. Мероприятие начнется в 17:30 на главной уличной сцене.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой