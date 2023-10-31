Известный мексиканский актер Фернандо Альмада умер в 94 года

Культовый мексиканский актер, режиссер, сценарист и продюсер Фернандо Альмада умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила Национальная актерская ассоциация со ссылкой на сына артиста.





Фернандо Альмада снялся в более чем 160 проектах. Так, в его карьере значатся «Всадники ведьмы», «Весь горизонт, чтобы умереть», «Пистолет дьявола», «Долина отверженных», «Магнум 357», «Наследие смерти», «Смерть шакала», «Резня в Рио Гранде», «Расхитители гробниц», «Кровавая миссия», «На краю ужаса» и многие другие фильмы.





Будущий актер родился в 1929 году в Мехико. Альмада дебютировал на экране в шесть лет. Серьезная кинокарьера у него началась в конце 50-х.





В Национальной актерской ассоциации не уточнили причину смерти актера. Отмечается, что Альмада вместе с братом Марио Фернандо являлся иконой мексиканских боевиков и жанрового кино.









Фото: Pixabay.com