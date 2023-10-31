Вход в Ржевский филиал Музея Победы в «Ночь искусств» будет бесплатным

Посещение филиала Музея Победы в Тверской области в «Ночь искусств» будет бесплатным, передает пресс-служба учреждения.



Филиал, куда входят музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с выставочным павильоном, примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября.



«Жители и гости Тверской области смогут с 18:00 до 21:00 бесплатно посетить музейный павильон у Ржевского мемориала и музей «Ставка Сталина», — рассказали в пресс-службе.



Отмечается, что гости смогут увидеть фотографии, фронтовые письма, рассказы, воспоминания участников Ржевской битвы, увидеть раритеты, найденные при поисковых мероприятиях на местах сражений в Тверской области.



В музее «Ставка Сталина» работает выставка «Титаны Ржева», посвященная советскому летчику, Герою Советского Союза Ивану Мещерякову. На выставке представлено более 20 экспонатов из фондов Музея Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы