В ЕАО пройдет фестиваль «Кухни народов России»

В Еврейской автономной области 4 ноября пройдет фестиваль «Кухни народов России», передает пресс-служба правительства ЕАО.



Мероприятие пройдет в рамках Первого Дальневосточного этноконфессионального туристического форума «Территория согласия».



В программу фестиваля вошли экскурсии к религиозным центрам, природным памятникам, достопримечательностям, промышленным предприятиям области. Всего в программу войдут 20 экскурсий.



На фестивале «Кухни народов России» гости побывают на дегустациях традиционных блюд, познакомятся с историей и особенностями быта народов, населяющих ЕАО.



«Наш проект нацелен на популяризацию и сохранение дружественных межнациональных отношений между народами, проживающими в Еврейской автономной области, через гастрономические традиции, дегустацию этнических блюд и культурный обмен в рамках проведения фестиваля "Кухни народов России"», — рассказал автор проекта Григорий Петросян.













Фото: пресс-служба правительства ЕАО