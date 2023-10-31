В Москве пройдет фестиваль VIVACELLO

С 2 по 12 ноября 2023 года на трех московских площадках пройдет юбилейный XV Международный фестиваль VIVACELLO — единственный крупномасштабный проект в России, посвященный виолончельной музыке, передает пресс-служба смотра.



Арт-директор фестиваля — заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов.



Каждый концерт фестивальной программы будет посвящен отдельной теме: 100-летию со дня рождения выдающегося советского виолончелиста Даниила Шафрана, камерной музыке, джазу, 110-летию премьеры балета «Весна священная» и 280-летию со дня рождения итальянского композитора и виолончелиста Луиджи Боккерини, старшего современника Моцарта.



На открытии 2 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоится мировая премьера произведения Азизы Садыковой «Ангел Света» для виолончели с оркестром, написанного специально для VIVACELLO. Во второй части концерта за дирижерский пульт встанет мэтр российской отечественной дирижерской школы, народный артист СССР Владимир Федосеев.



Впервые участниками фестиваля станут джазовый виолончелист из Армении Артем Манукян с его трио, а также известный итальянский композитор и пианист Джузеппе Андалоро, который выступит в обоих своих амплуа 9 ноября.









Фото: Pixabay.com