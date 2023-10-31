Социальная сеть «ВКонтакте» покажет серию интервью со звездами Большого театра.



Показы пройдут в рамках кампании VK «Место встречи с искусством» ко Всемирному дню балета.



В рамках спецпроекта «Большой говорит. Балет» зрителям будут доступны трансляции классов и репетиции балетов «Зимняя сказка», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро» на Исторической и Новой сценах.



Видео будет выходить еженедельно в сообществе театра во «ВКонтакте». Участниками интервью станут прима-балерина Большого Элеонора Севенард, Алена Ковалева, Елизавета Кокорева, Мария Кошкарева, Ева Сергеенкова, Дмитрий Смилевски.









Фото: газета "Культура"