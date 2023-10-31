В музее В.А. Тропинина пройдет выставка участников Абрамцевского художественного кружка

В музее В.А. Тропинина в Москве 3 ноября пройдет выставка, посвященная творчеству участников Абрамцевского художественного кружка.



На выставке «Абрамцево. Искусство или жизнь» будет представлен эскиз к картине «Аленушка» Виктора Васнецова, керамика Михаила Врубеля, картины знаменитых живописцев второй половины XIX — начала XX века, сообщает официальный сайт мэра Москвы.



Выставка приурочена к 105-летию музея-заповедника «Абрамцево» и 55-летию Музея Тропинина.



В экспозицию вошли 49 предметов из музея-заповедника «Абрамцево».



Годом образования Абрамцевского художественного кружка считается 1878-й. Его участники собирались в усадьбе предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова в Абрамцеве.



«Хорошо известны слова Станиславского о Мамонтове: "Всем, что делал Савва Иванович, тайно руководило искусство". Благодаря увлеченности, усилиям, энергии Мамонтовых и их единомышленников в Абрамцеве лозунги о преобразовании действительности искусством не только провозглашались, но воплощались в конкретные дела. Здесь возникла идея синтеза искусств, рождался новый стиль — русский модерн», — рассказала куратор выставки Елена Митрофанова.









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