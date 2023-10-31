В ЮАР пройдет Russian Film Festival

В Южно-Африканской республике впервые пройдет Russian Film Festival, передает пресс-служба Роскино, организатора фестиваля.



Сообщается, что на днях завершились показы российского кино в Мозамбике. С 3 по 5 ноября возможность посмотреть российское кино появится у жителей ЮАР. Бесплатные показы пройдут в Кейптауне, в кинотеатре Numetro Canal Walk.



В программу показов вошли семейные комедии в жанре фэнтези, комедийная драма, анимация для юных зрителей. Жителям ЮАР представят картины «Грозный папа», «Артек. Большое путешествие», «Хронос», «Фиксики против кработов», «Скоро кончится лето».



Отмечается, что в июле этого года в Санкт-Петербурге и Москве прошли показы африканского кино в рамках Второго саммита «Россия — Африка».









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