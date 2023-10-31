В ММОМА откроется выставка художницы-авангардистки Марии Васильевой

В Московском музее современного искусства (ММОМА) 17 ноября откроется первая в России монографическая выставка художницы-авангардистки Марии Васильевой из собрания Эдуарда Мордуховича.



В экспозицию «Возвращение домой» вошли более 50 живописных и графических работ художницы. Многие из полотен ранее никогда не были представлены публике.



Выставка продолжает программу музея, нацеленную на популяризацию и показ в новых ракурсах частных собраний отечественных коллекционеров, рассказали в пресс-службе ММОМА.



Мария Васильева переехала в Париж из Петербурга в 1907 году. Она брала уроки у Анри Матисса, принимала участие в «Салоне Независимых», основала «Свободную Академию». В России Васильева стала участницей знаменитой сборной выставки «0,10», где публике впервые был показан «Черный квадрат» Казимира Малевича. Персональные выставки художницы при ее жизни проходили в Риме, Лондоне, ее произведения становились частью громких проектов в Париже.





Выставка будет работать до 17 декабря.





Фото: пресс-служба ММОМА