Завершился отборочный этап конкурса «Голоса Родины»

Завершен отборочный этап Всероссийского творческого конкурса композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины».



Конкурс проводит Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры России.



В финал конкурса вышли 12 композиций, выбранных жюри и с помощью зрительского голосования.



Всего на конкурс было подано более 500 заявок, из которых технический отбор прошли более 250.



В состав жюри, оценивавших заявки, вошли известные деятели культуры и искусства: композиторы Алексей Рыбников, Александр Клевицкий и Владимир Пресняков, джазовый пианист Даниил Крамер, поэты Александр Шаганов, Александр Вулых и Сергей Сашин, актер Владимир Шевельков, начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Людмила Сироткина, генеральный директор Благотворительного фонда актеров Лариса Назарова.



Всего жюри выбрало 9 песен, которые прозвучат на гала-концерте проекта «Голоса Родины» и будут претендовать на победу в номинациях «Лучшая песня», «Лучший текст песни», «Лучшая музыка для песни».



Гала-концерт пройдет 8 ноября в Москонцерт-холле и будет приурочен ко Дню народного единства. Онлайн-трансляция концерта будет доступна на портале «Культура.РФ» и на сайте Российского музыкального союза.











