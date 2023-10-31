В Пушкинском музее открылась выставка об искусстве древнего царства Урарту

31.10.2023
В Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина 3 октября открывается выставка, рассказывающая об искусстве древнего царства Урарту.
Проект посвящен 100-летию со дня рождения востоковеда Светланы Измайловны Ходжаш.
Выставка «Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту — Харминуя — Армина» организована совместно с ведущими музеями России и Армении.
Проект посвящен богатой культурной истории древней Армении и представляет особый взгляд на истоки ее искусства.
Выставка включает четыре раздела, три из которых посвящены разным этапам развития истории и культуры региона.
«Для нас было важно, чтобы на выставке были представлены образцы доурартского и постурартского периодов: такой подход позволяет увидеть непрерывность и особенности древней Армянской цивилизации», — приводит РИА Новости слова директора Музея истории Армении Давида Погосяна.
Посетить выставку можно до 28 января.
Фото: Pixabay.com