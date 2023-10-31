В Пушкинском музее открылась выставка об искусстве древнего царства Урарту

В Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина 3 октября открывается выставка, рассказывающая об искусстве древнего царства Урарту.



Проект посвящен 100-летию со дня рождения востоковеда Светланы Измайловны Ходжаш.



Выставка «Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту — Харминуя — Армина» организована совместно с ведущими музеями России и Армении.



Проект посвящен богатой культурной истории древней Армении и представляет особый взгляд на истоки ее искусства.



Выставка включает четыре раздела, три из которых посвящены разным этапам развития истории и культуры региона.



«Для нас было важно, чтобы на выставке были представлены образцы доурартского и постурартского периодов: такой подход позволяет увидеть непрерывность и особенности древней Армянской цивилизации», — приводит РИА Новости слова директора Музея истории Армении Давида Погосяна.



Посетить выставку можно до 28 января.









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