В цирке на Фонтанке представили спектакль для незрячих детей из Луганска

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке состоялась программа «Балаган – Лучшие из лучших» в формате аудиоспектакля.



Представление посетили дети из Учебно-реабилитационного центра для слепых и слабовидящих детей Луганска, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Аудиосопровождение для незрячих создано в рамках сотрудничества Росгосцирка и программы «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт». Партнерский проект, в рамках которого цирки страны получили оборудование для тифлокомментирования представлений в режиме реального времени, имеет название «Цирк на ощупь».



«Мы постоянно двигаемся в направлении развития инклюзии и доступной среды. Улучшаем и качество тифлокомментирования. В планах продолжать активную работу по инклюзии, а самая главная задача донести, что цирк доступен для всех», – рассказал временно исполняющий обязанности директора Цирка на Фонтанке Илья Зубков.





Фото: пресс-служба Минкультуры России