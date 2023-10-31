Владимиро-Суздальский музей-заповедник откроет постоянную экспозицию о Сунгирской стоянке древних людей

31.10.2023
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике откроется постоянная экспозиция «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины».
Экспозиция, посвященная знаменитой Сунгирской верхнепалеолитической стоянке древних людей, начнет работу с 11 ноября 2023 года.
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике хранится более 70 тысяч предметов, найденных на Сунгире. В экспозицию вошли почти 250 предметов, в том числе знаменитые «сунгирские лошадки» — вырезанные из кости мамонта фигурки сайги, «прорезные диски» и «жезлы-выпрямители», украшения, оружие, копье из бивня мамонта, реконструкции облика сунгирцев и слепки двух знаменитых погребений мальчиков и взрослого мужчины.
Отдельный раздел посвящен ученому-археологу, доктору исторических наук Отто Николаевичу Бадеру, проводившему исследования Сунгирской стоянки.
«Сунгирская стоянка, пожалуй, один из самых известных памятников верхнепалеолитической культуры, и поэтому необходимо, чтобы жители и гости Владимира имели возможность в любое время получить представление об этом уникальном месте», — рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.
Ранее сообщалось о планах музея
создать на месте Сунгирской стоянки ландшафтный археологический парк.
Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника