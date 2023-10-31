В Музей обороны Севастополя передали культурные ценности из США

Фондовая коллекция Музея обороны Севастополя пополнилась культурными ценностями из США, передает пресс-служба Минкультуры России.



В годовщину начала героической обороны Севастополя 30 октября прошла церемония передачи музею документов и наград участника Великой Отечественной войны Эммануила Ильича Рубакина.



В период обороны Севастополя Рубакин руководил организацией и обеспечением связи штаба армии с военными частями и подразделениями.



«Так совпало, что ровно семь месяцев назад, 30 марта 2023 года, к нам обратилась дочь ветерана, который защищал в 1941–1942 годах город от фашизма. Пришло письмо от Риты Токаревой, где она просила о помощи в передаче из Соединенных Штатов Америки наград ее отца. Сегодня документы и ордена Эммануила Ильича Рубакина передаются Музею обороны Севастополя благодаря усилиям наших коллег из Министерства иностранных дел и напряженной работе главного хранителя музея Тамары Алексеевны Хвальковой», — рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.



Рита Токарева написала письмо в Музей обороны Севастополя и рассказала, что долгое время живет в США, хранит награды отца, а передать их некому.



По словам главного хранителя Музея обороны Севастополя Тамары Хвальковой, документы и награды, переданные Ритой Токаревой, действительно очень интересны с научной точки зрения. В копии дневника есть записи о событиях начала и окончания обороны Севастополя.





Фото: пресс-служба Минкультуры России