В Красноярске стартовал первый на Енисее фестиваль казачьей песни

В Красноярском крае стартовал первый на Енисее фестиваль казачьей песни.



В мероприятии примут участие около 160 человек из пяти российских регионов, передает пресс-служба Красноярской филармонии.



«С 31 октября по 2 ноября в Красноярском крае впервые проходит фестиваль казачьей песни на Енисее. Он пройдет в пяти городах региона и объединит пять творческих коллективов из Краснодара, Владимира, Улан-Удэ, Донецка и Красноярска. На фестиваль приехало около 160 участников. <…> Коллективы выступят в Канске, Зеленогорске, Дивногорске и Бородино», — говорится в сообщении.



Генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный рассказал, что фестиваль проводится с целью сохранения и популяризации казачьего песенного наследия России и позволит объединить самобытные традиции и профессиональное казачье певческое искусство Забайкалья, Сибири, центральной и южной частей России.









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