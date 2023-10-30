Коллега умершего Мэттью Перри по сериалу «Друзья» Лиза Кудроу может приютить собаку актера

30.10.2023

Коллега умершего Мэттью Перри по сериалу «Друзья» Лиза Кудроу может приютить собаку актера
Американская актриса Лиза Кудроу может забрать себе собаку скончавшегося Мэттью Перри. Об этом сообщили авторы Daily Mail.

Журналисты выяснили, что никто из звезд сериала «Друзья» не может поверить в реальность кончины актера. Артисты полагают, что Мэттью Перри мог скончаться из-за несочетаемости лекарств с приемом горячих ванн.

Лиза Кудроу планирует побывать на похоронах коллеги. По словам актрисы, она поражена смертью друга, когда тот пришел к миру с самим собой после долгих лет борьбы с зависимостями. Кудроу также подтвердила, что думает приютить пса по кличке Альфред. Актер завел собаку три года назад. Пока неизвестно, оставят ли питомца себе родственники Перри.

Мать погибшего Сюзанна и его отчим Кит Моррисон прибыли к дому звезды в Лос-Анджелесе сразу после известия о смерти. Позднее туда же приехал отец Перри — 82-летний актер Джон Беннетт Перри.

Напомним, звезду «Друзей» обнаружил его личный помощник в гидромассажной ванне. Перри скончался на 55-м году жизни.


Фото: YouTube