Ансамбль «Асъя кыа» из Коми выступит на Урале

Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря») выступит с концертами на Урале и в Приволжье. Об этом рассказала пресс-служба филармонии.





Коллектив является визитной карточкой Коми, передает ТАСС . Ансамбль познакомит Свердловскую, Курганскую, Челябинскую области, Пермский край и Башкортостан с культурой республики в рамках федеральной программы «Мы — Россия». Министр культуры и архивного дела региона Мария Балмастова назвала коллектив одной из ярчайших жемчужин республики.





«Концертная программа «Север — песня, Север — танец» познакомит с многообразием музыкальной и танцевальной культуры северного края», — приводят в пресс-службе ее слова.





В рамках программы ансамбль представит целые картины, зарисовки о народных обычаях Коми, традициях, легендах, самобытных праздниках. Коллектив 30 октября выступил в Кудымкаре. Затем ансамбль отправится в Краснокамск, Нижний Тагил, Екатеринбург, Курган, Челябинск, Магнитогорск. В некоторых городах ансамбль выступал в 1985 году, в других не бывал никогда.









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