Книжную серию «Девушка с татуировкой дракона» адаптируют под сериал

Сериал по серии книг «Девушка с татуировкой дракона» выпустят студия MGM и стриминговый сервис Amazon. Об этом сообщила «Радиоточка НСН» в Telegram-канале.





Книжную серию шведского писателя Стига Ларссона экранизируют. По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал.





Сообщается, что шоураннером проекта будет Вина Суд. Она же была одним из авторов детективного многосерийного триллера «Убийство». Стало известно, что шоу не будет прямо следовать сюжету оригинального произведения. Сериал возьмет лишь название и главную героиню – Лисбет Саландер.





В 2011 году вышла экранизация одной из серии книг «Девушка с татуировкой дракона». Режиссер Дэвид Финчер снял фильм с Дэниэлом Крэйгом и Руни Марой в главных ролях. Картина удостоилась «Оскара» за лучший монтаж.









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