В Уфе открыли мемориальную доску худруку Русского драмтеатра Михаилу Рабиновичу

Церемония открытия мемориальной доски в честь режиссера, педагога и худрука Русского академического драмтеатра Михаила Рабиновича прошла в Уфе. Память о нем увековечили на доме №49/1 по улице Достоевского.





Мемориальная доска появилась на здании, где Рабинович жил с 2001 по 2021 год. На церемонии открытия в Уфе выступила министр культуры Башкирии Амина Шафикова. По ее словам, Михаил Исакович был одержим театром и практически жил им. Во всех спектаклях, которые шли и живут сегодня на сцене Русского драмтеатра, есть душа, смыслы и заветы, оставленные Рабиновичем, добавила Шафикова.





«Он был выдающимся театральным деятелем, надежным коллегой, Человеком с большой буквы», — подчеркнула министр культуры республики, ее слова приводит « Башинформ ».





Шафикова отметила, что в театре была не просто труппа, но большая семья. Для каждого из актеров и сотрудников Михаил Рабинович был отцом.





Заместитель руководителя секретариата госсобрания Башкирии Науфал Янбухтин, исполнительный директор Собора русских республик, депутат горсовета Павел Васильев выступили на открытии мемориальной доски. Председатель Союза театральных деятелей региона Ахтям Абушахманов и председатель Союза кинематографистов Башкирии Зухра Буракаева также приняли участие в церемонии.









Фото: YouTube