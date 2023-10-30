Глава СТД России Калягин предложил переизбрать руководство организации

30.10.2023

Глава СТД России Калягин предложил переизбрать руководство организации
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин предложил сменить руководство организации. Об этом говорится в сообщении на сайте СТД.

Глава объединения предложил созвать экстренный внеочередной съезд и избрать новое руководство. По словам Калягина, в сегодняшних условиях нужно переизбрать председателя и секретарей Союза.

«Я убежден, что СТД просто необходимо осуществить такую перезагрузку. Настало время, когда требуется реформирование», — сказал он на заседании секретариата объединения.

Калягин добавил, что никуда не уходит. Он выразил надежду, что сможет предложить свою кандидатуру на должность председателя и высказать на съезде свое напутствие новому руководящему составу СТД.

Напомним, Союз театральных деятелей РФ является общероссийской общественной организацией, творческим объединением профессиональных работников в сфере театрального искусства. Калягин является его председателем с 1996 года.


Фото: YouTube