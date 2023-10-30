Глава СТД России Калягин предложил переизбрать руководство организации

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин предложил сменить руководство организации. Об этом говорится в сообщении на сайте СТД.





Глава объединения предложил созвать экстренный внеочередной съезд и избрать новое руководство. По словам Калягина, в сегодняшних условиях нужно переизбрать председателя и секретарей Союза.





«Я убежден, что СТД просто необходимо осуществить такую перезагрузку. Настало время, когда требуется реформирование», — сказал он на заседании секретариата объединения.





Калягин добавил, что никуда не уходит. Он выразил надежду, что сможет предложить свою кандидатуру на должность председателя и высказать на съезде свое напутствие новому руководящему составу СТД.





Напомним, Союз театральных деятелей РФ является общероссийской общественной организацией, творческим объединением профессиональных работников в сфере театрального искусства. Калягин является его председателем с 1996 года.









Фото: YouTube