Форум «Наследие» состоится в Москве

Шестой форум «Наследие» пройдет в Москве с 23 по 24 ноября. Об этом журналистам рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.





Реставраторы занимаются восстановлением разноплановых объектов. По словам Емельянова, это палаты XVII века, особняки, усадьбы, образцы конструктивизма и сталинского ампира. Ежегодно после реставрации к жизни возвращаются минимум 200 зданий.





«Мы поговорим о проблемах и перспективах развития отрасли», — отметил глава департамента.





Алексей Емельянов добавил, что на форуме соберутся крупные инвесторы, которые уже вкладываются в сохранение культурного наследия Москвы. Другим важным вопросом станет трудоустройство молодых специалистов. Любой желающий может стать участником дискуссий и круглых столов на официальном сайте форума.





Студенты ведущих вузов России по традиции представят свои проекты. В этот раз организаторы предложили им подумать, как можно оживить и вписать в городскую жизнь усадьбу Демидова, которой нужна реставрация. Участники разделились на десять команд из архитекторов, реставраторов, историков, социологов, урбанистов, экономистов и представителей других специальностей.



