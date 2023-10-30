«Поезд Победы» с новой экспозицией прибыл в Екатеринбург

Иммерсивный музей на колесах «Поезд Победы» начал работать в Екатеринбурге. Он прибыл в город 30 октября.





«Поезд Победы» знакомит россиян с историей Великой Отечественной войны уже третий год подряд. За это время выставку посмотрели сотни тысяч человек.





«Сегодня мы прибыли в город Екатеринбург. У нас остался Серов, и в этом сезоне наш состав уже закончит свое путешествие и отправится на техническое обслуживание», — поделился администратор оргкомитета «Поезда Победы» Сергей Лукша, которого цитирует « Федерал Пресс ».





По его словам, музей работал на берегах Черного моря и Тихого океана. «Поезд Победы» неоднократно пересекал Транссибирскую магистраль. Выставка побывала в более чем 170 городах, посетила свыше двух десятков республик. Экспозицию посмотрели более 700 тысяч человек, более миллиона зрителей увидели интерактивный проект на всех площадках, уточнил Лукша.





Поезд-музей будет доступен в Екатеринбурге с 31 октября по 2 ноября на первой платформе железнодорожного вокзала. В проект вошли более 4 тысяч единиц оригинальных экспонатов.









Фото: YouTube