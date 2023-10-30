Съемки фильма «Три друга, клад и матрос Кошка» завершились в Крыму

Съемки детского приключенческого фильма «Три друга, клад и матрос Кошка» подошли к концу. Об этом рассказала пресс-служба Института развития интернета.





В ИРИ отметили, что релиз картины запланирован на 2024 год. Съемки завершились в Крыму. Фильм охватывает период в 179 лет — от времен Крымской войны и до наших дней. Герои, которые учатся в Севастопольском Нахимовском училище, преследуют общую цель: найти сокровища, которые адмирал Нахимов спрятал в военное время.





Персонажи сталкиваются с контрабандистами, черными археологами, привидениями. Герои учатся ценить настоящую дружбу и взаимопомощь на фоне захватывающих приключений и попадая в мистические истории.





Более 500 человек приняли участие в детском кастинге. Самым младшим актером стал десятилетний Феодор Кирсанов, а самым старшим — 82-летний Сергей Никоненко.





Режиссером картины является Станислав Назиров, продюсером — Сергей Жигунов. Последний также появится на экране. Главные детские роли исполнили Алексей Родионов, Всеволод Клименок, Екатерина Темнова, Климентий Кривоносенко, Иван Пустовалов, Федор Парамонов, Сергей Яныхбаш и Ева Плакун.









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