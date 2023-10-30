Фолк-фестиваль «ДНК» пройдет в рамках Международной выставки «Россия»

Фолк-фестиваль «ДНК» пройдет в Москве на полях Международной выставки-форума «Россия». Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГБУК «Москонцерт».





Фестиваль является новым проектом «Москонцерта», направленным на сохранение народной культуры, развитие творческих и деловых контактов среди исполнителей народной музыки, а также презентацию достижений коллективов и солистов ГБУК, профессиональный взаимообмен опытом, приумножение лучших традиций русской народной музыки и ее популяризацию. Открытие фестиваля состоится 7 ноября на главной сцене ВДНХ.





Зрители увидят программу, состоящую из самобытных народных песен различных жанров, плясок и инструментальных наигрышей, авторских обработок, отображающих все многообразие исторических, духовных и культурных традиций. Также в рамках фестиваля пройдут тематические мастер-классы, которые проведут специалисты «Москонцерта».









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