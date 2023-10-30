Евгений Петросян впервые снимется в кино

Писатель-юморист, народный артист РСФСР Евгений Петросян исполнит первую роль в кино. Об этом стало известно по итогам очной защиты уникальных авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.





Артист сыграет свою первую роль в полнометражке «Манюня: путешествие в Москву». В основе фильма лежит книга-бестселлер Наринэ Абгарян. Картина будет создана на фоне успеха нескольких сезонов сериала про Манюню.





В фильме зритель увидит историю летнего путешествия 1981 года Манюни и ее друзей в Москву. По идее, должна сбыться мечта главной героини – побывать на концерте «Песняров». Однако вместо этого девочка столкнется с невероятными приключениями на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре, а также в парках столицы.





Наринэ и Каринка тоже появятся в фильме. Режиссером картины выступает Денис Гуляр.









Фото: YouTube