Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» договорился о сотрудничестве с коллегами в Тунисе

Дирекция театра «Санктъ-Петербургъ Опера», включая его основателя и художественного руководителя, народного артиста России Юрия Александрова, совершила рабочий визит в Тунис. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Стороны договорились о сотрудничестве в ходе визита дирекции театра в Тунис. Поездка состоялась по приглашению представительства Россотрудничества в республике.





В рамках визита прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом в Тунисской Республике Александром Золотовым, руководителем представительства Россотрудничества в стране Юрием Зайцевым, губернатором вилайета Сус Набилем Ферджани, директором Муниципального театра города Тунис Икрамом Азузом и другими деятелями.





«Мы договорились с тунисской стороной об установлении сотрудничества между коллективами театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и Оперного театра Туниса», — сообщил Юрий Александров, чьи слова привели в пресс-службе.





Народный артист России выразил уверенность в долгосрочных партнерских отношениях с тунисскими коллегами. Александров также добавил, что театр готов к работе с местными специалистами для повышения их профессионального уровня и дальнейшего участия в постановках в Тунисе.









Фото: Пресс-служба «Санктъ-Петербургъ Опера»