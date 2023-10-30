Памятник народному художнику Владимиру Корбакову открылся в Вологде

Открытие памятника народному художнику Владимиру Корбакову прошло в Вологде. Монумент создал его ученик Александр Кондуров.





Автор изобразил художника улетающим на 13 воздушных шарах – по мотивам «Свободного полета над Вологдой». Концепцию памятника поддержали представители профессионального творческого сообщества, семья художника и почитатели его таланта.





«Он был знаковой фигурой для Вологодчины. Его технику исполнения не спутаешь ни с какой другой», — заявила депутат Госдумы РФ и землячка творца Корбакова Валентина Артамонова.





По ее словам, художника любят, ценят и помнят свободным и неповторимым.





Пресс-служба правительства Вологодской области уточнила, что средства на изготовление и установку памятника были выделены из бюджета региона по решению главы области Олега Кувшинникова. Городская администрация обеспечила благоустройство прилегающей к памятнику территории и установку девятиметровой гранитной стелы с регалиями Корбакова.





Значительная часть работ художника находится на хранении в Вологодской областной картинной галерее, приводит kp.ru слова замгубернатора области Эдуарда Зайнака. Корбаков подарил эти произведения городу.









Фото: YouTube