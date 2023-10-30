Балет «Донбасс оперы» выступит на сцене Кремлевского дворца с номером «Половецкие пляски»

Балетная труппа Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко исполнит номер «Половецкие пляски» на концерте в Кремлевском дворце. Об этом сообщила пресс-служба минкультуры ДНР.





В ведомстве уточнили, что концерт состоится в декабре. Подробности приводит ТАСС





«8 декабря 2023 года запланировано участие балетной труппы с номером «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина в концерте в Кремлевском дворце», — рассказали в пресс-службе.





Балетная труппа «Донбасс оперы» выступит на гала-концерте VI Всероссийского фестиваля народно-сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!». В мероприятии на сцене Кремлевского дворца примут участие 40 солистов и артистов балета.





«Половецкие пляски» («Улетай на крыльях ветра») узнаются по первым нотам. Это яркая танцевальная сцена, где лирические части в женском исполнении чередуются с динамичными танцами мужчин.









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