Россияне увидят анимационный проект «Непокой» в кино в марте 2024 года

Полнометражный анимационный проект «Непокой» студии «Шар» выйдет в прокат в марте 2024 года. Об этом рассказала продюсер Людмила Полякова.





Картина повествует о человеке, который застрял в маленьком провинциальном отеле. Герой столкнется со странными вещами, постояльцы будут исчезать один за другим. Режиссером картины выступил Леонид Шмельков.





«Дата проката назначена на март 2024 года», — уточнила Людмила Полякова.





Такой комментарий она озвучила на очной защите авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино. По словам Поляковой, сейчас создатели находятся в монтажно-тонировочном периоде.





Продюсер добавила, что фильм уникален технологией производства, которая позволила получить состояние объединения нереального и реального миров. Для мультфильма приобрели права на музыку советского и российского музыканта-авангардиста Сергея Курехина. Проект подходит для лиц старше 18 лет. Полякова охарактеризовала его как нестандартное метафоричное кино.









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